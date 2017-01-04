Перші торги року: гривня на міжбанку зміцнилася до 26,67 за долар
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,6943/27,8194 грн/євро.
У середу, 4 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,55/26,67 грн/дол. проти 27,05/27,20 грн/дол. на відкритті торгів, УНІАН повідомив дилер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 27,6943/27,8194 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4363/0,4386 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 14:00 встановився на рівні 26,7461 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 172 угоди на суму 47,14 млн дол.
Як повідомляв УНІАН, у держбюджеті на 2017 рік закладено курс гривні на рівні 27,2 гривень за долар.