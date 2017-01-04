ДФС опублікувала список великих платників податків на 2017 рік

15:20, 04 січня 2017
Фінанси
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До цього списку потрапило 2 512 компаній, обіг яких за останні 4 квартали перевищує 1 мільярд гривень.

economy365.гр

Державна фіскальна служба на своєму сайті опублікувала список великих платників податків на 2017 рік, в який увійшли 2 512 компаній.

Нагадаємо, що згідно з прийнятими змінами до Податкового кодексу, з 2017 року великими платниками податків вважаються компанії, обіг яких від усіх видів діяльності за останні 4 послідовних кварталу перевищує 1 мільярд гривень, тоді як 2016 року ця сума становила 500 мільйонів гривень.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 21 грудня прийняла закон з поправками Податкового комітету, що передбачає низку змін у Податковий кодекс, що мінімізують ризик корупції в органах Державної фіскальної служби і поліпшують інвестиційний клімат в країні.

Представляючи проект у парламенті, голова профільного комітету Ніна Южаніна зазначила, що на даний момент передачу баз даних з ПДВ Мінфіну здійснити неможливо, оскільки потрібно виконати технічний аудит баз даних та інформаційних систем до 1 липня.

Законом буде введений повноцінний електронний кабінет платника податків, що мінімізує його контакти з ДФС, запроваджено єдиний реєстр податкових консультацій на сайті ДФС, введені податкові канікули для малого бізнесу, створено один публічний реєстр відшкодування ПДВ замість двох існуючих.

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Теги: #ДФС#платники податків