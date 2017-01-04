Стипендії-2017: у Кабміні визначили, хто і скільки отримуватиме

Кабінет міністрів України затвердив новий порядок призначення академічних стипендій, згідно з яким їх надання і розмір залежатиме від успішності студентів.

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Про це повідомила прес-служба уряду.

Згідно з повідомленням, академічні стипендії з 1 січня 2017 року будуть призначатися згідно з рейтингом успішності, який складається на підставі навчальних досягнень студента впродовж останнього навчального семестру по кожному факультету, курсу, спеціальності. При цьому складова успішності в рейтингу становить не менш як 90% рейтингового бала, а процедура нарахування рейтингових балів визначається навчальним закладом.

До складу комісії, яка вирішує питання призначення стипендій студентам вищих навчальних закладів, входитимуть не менш як 50% представників студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій студентів і аспірантів. При цьому стипендії студентів, які займуть найвищі рейтингові позиції, збільшаться на 45%.

Крім того, Кабмін встановив розміри стипендій студентам вищих навчальних закладів.

Зокрема, розмір мінімальної академічної стипендії в професійно-технічних навчальних закладах становить 415 грн, у закладах I-II рівня акредитації - 830 грн, у закладах III-IV рівня акредитації - 1100 грн. Разом з тим, розмір соціальної стипендії в професійно-технічних училищах становитиме 1000 грн, у вищих навчальних закладах - 2000 грн. При цьому академічні стипендії президента України в ПТУ становлять 1200 грн, у закладах I-II рівня акредитації - 1800 грн, у закладах III-IV рівня акредитації - 2300 грн. А іменні та академічні стипендії, засновані Кабінетом міністрів, у ПТУ становитимуть 1000 грн, у вузах I-II акредитації - 1600 грн, у вузах III-IV акредитації - 2100 грн.

Крім того, підвищені стипендії на рівні 1400 грн отримають студенти 20 спеціальностей: середня освіта (математика, біологія, фізика, хімія, інформатика); спеціальна освіта; біологія; науки про Землю; фізика та астрономія; прикладна фізика та наноматеріали; математика; прикладна механіка; матеріалознавство; галузеве машинобудування; авіаційна та ракетно-космічна техніка; суднобудування; металургія, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; енергетичне машинобудування; атомна енергетика; теплоенергетика; гідроенергетика; гірнича справа; нафтогазова інженерія і технології.

Як повідомляв УНІАН, бюджет на 2017 рік передбачає збільшення витрат на виплату стипендій на 576 млн грн - до 5,82 млрд грн.

При цьому стипендії в бюджеті-2017 розділено на соціальні з фінансуванням 2,98 млрд грн та академічні з фінансуванням на рівні 2,84 млрд грн.