Fitch оновить рейтинги ПриватБанку після завершення його рекапіталізації

17:12, 04 січня 2017
Фінанси
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Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings повідомило, що довгостроковий рейтинг емітента (РДЕ) Приватбанку в національній валюті і національний рейтинг залишаються незмінними, так як у Fitch в даний час недостатньо інформації про результати капіталізації банку. 

REUTERS

Рейтинг життєздатності ПриватБанку також збережено на рівні "Е", оскільки рекапіталізація не була завершена на момент підтвердження рейтингів.

Як говориться в офіційному повідомленні агентства, Fitch очікує, що перегляд та оновлення рейтингу дефолту емітента (РДЕ) в іноземній валюті та рейтингу життєздатності банку відбудеться після отримання остаточної інформації про його кредитоспроможність після рекапіталізації. Зниження довгострокового рейтингу дефолту емітента Приватбанку (Дніпро) з "CCC" до "RD" є необхідною технічною процедурою пов'язаної з особливостями націоналізації банку.

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“Націоналізація найбільшого приватного банку є унікальним досвідом не лише для України, але й світового фінансового ринку, тому технічні процедури рейтингових агентств на сьогодні є відображенням унікального характеру цієї угоди, а не фінансового стану самого банку, - наголошується в коментарі прес-служби ПриватБанку. - У грудні Міністерство фінансів України вже здійснило оплату акцій ПриватБанку в обсязі 107 млрд. грн, і позитивні результати докапіталізації банку, в тому числі за рахунок випуску індексованих у валюті ОВДП, дозволять банку забезпечити ліквідність його валютних зобов'язань і в ході подальшого перегляду, очікувати підвищення рейтингів до суверенного рівня".

Нагадаємо, результати націоналізації ПриватБанку раніше отримали позитивну оцінку з боку експертів та керівництва Міжнародного валютного фонду. Як йдеться в заяві фонду, таке рішення є важливим кроком на зусилля влади щодо збереження фінансової стабільності.

Як заявила директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард, “це рішення було прийнято з метою забезпечення безперебійної роботи банку, враховуючи його системну роль у фінансовій системі України. На її думку, забезпечення відповідності всіх українських банків нормативним вимогам НБУ має важливе значення для підтримання громадського довіри до банківської системи.

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