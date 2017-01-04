Нацбанк зміцнив офіційну гривню на 50 копійок - до 26,69 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 5 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2669,2366 (30 грудня – 2719,0858)

100 EUR – 2785,8822 (30 грудня – 2842,2604)

10 RUR – 4,4005 (30 грудня – 4,5113).

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Як повідомляв УНІАН, 4 січня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,60/26,67 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 27,7916/27,8671 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4376/0,4397 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,6924 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 294 угоди на суму 239,06 мільйона доларів.