У Кабміні назвали розмір зарплат Гройсмана та міністрів

Про це державний секретар Кабміну Володимир Бондаренко повідомив в ефірі "Громадське радіо".

За його даними, Гройсман отримує "на руки" з усіма надбавками 35 тисяч гривень, міністри отримають приблизно такі ж зарплати.

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За словами Бондаренко, працівники Секретаріату Кабміну отримують від 9 до 12 тисяч гривень на місяць, керівники департаментів - від 12 до 15 тисяч гривень.

Державний секретар також повідомив, яка зарплата йому призначена.

"У мене оклад 13 тисяч гривень. Плюс у мене є надбавка за вислугу років - це 34% від окладу, плюс може бути надбавка за інтенсивність праці, якщо її встановить суб'єкт призначення, - уряд", - зазначив держсекретар.

З надбавками він буде отримувати близько 20 тисяч гривень.