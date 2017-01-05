Гройсман назвав умову, за якої курс гривні на сьогодні становив би 18,5 за долар

Курс гривні на сьогодні міг би становити не більш як 18,5 грн/дол., якби Україна видобувала достатньо свого газу, а не купувала іноземний.

Читайте такожОсновні цифри держбюджету-2017: курс гривні - 27,2 за долар, інфляція - 8%

Як повідомляє прес-служба Кабміну, про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сказав в інтерв'ю одному з українських видань.

«Я бачив нещодавно аналітику, яка показує, що якби ми видобували свій газ в Україні, а не купували за валюту, то долар коштував би не більш як 18,5 гривні», - сказав він.

Також прем’єр наголосив, що уряд узяв курс на досягнення енергонезалежності країни, і результат очікується протягом наступних 3-5 років.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України наприкінці минулого року затвердив концепцію розвитку газовидобувної галузі України на період до 2020 року, що передбачає нарощування обсягів видобутку палива до 27 млрд кубометрів на рік, що повністю забезпечить потребу країни в цьому виді енергоресурсів.