НБУ заявив про надмірну пропозицію валюти на міжбанку – вирішив купити $100 мільйонів

Національний банк України сьогодні, 5 січня, проведе аукціон з купівлі валюти обсягом до 100 млн дол., повідомляється на сайті регулятора.

Читайте такожНацбанк зміцнив офіційну гривню на 50 копійок - до 26,69 за долар

За словами директора департаменту відкритих ринків Сергія Пономаренка, рішення НБУ зумовлено надлишковою пропозицією іноземної валюти, сформованою унаслідок збігу новорічних вихідних днів в Україні з робочими днями у США та Європі.

«Протягом цих днів валютна виручка продовжувала надходити через кореспондентські рахунки українських банків у США та Європі і накопичувалася для продажу у перші післясвяткові робочі дні. Як наслідок, пропозиція валюти цього тижня переважає над попитом на неї», - зазначив він.

За словами Пономаренка, аукціон дозволить регулятору запобігти надмірним коливанням обмінного курсу і одночасно поповнити міжнародні резерви.

Як повідомляв УНІАН, чиста купівля валюти за результатами валютних аукціонів Національного банку України з початку 2016 року станом на 29 грудня становила 1,55 млрд дол.