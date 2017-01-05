НБУ заявив про надмірну пропозицію валюти на міжбанку – вирішив купити $100 мільйонів
У Нацбанку заявили, що аукціон дозволить регулятору запобігти надмірним коливанням обмінного курсу і одночасно поповнити міжнародні резерви.
Національний банк України сьогодні, 5 січня, проведе аукціон з купівлі валюти обсягом до 100 млн дол., повідомляється на сайті регулятора.
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За словами директора департаменту відкритих ринків Сергія Пономаренка, рішення НБУ зумовлено надлишковою пропозицією іноземної валюти, сформованою унаслідок збігу новорічних вихідних днів в Україні з робочими днями у США та Європі.
«Протягом цих днів валютна виручка продовжувала надходити через кореспондентські рахунки українських банків у США та Європі і накопичувалася для продажу у перші післясвяткові робочі дні. Як наслідок, пропозиція валюти цього тижня переважає над попитом на неї», - зазначив він.
За словами Пономаренка, аукціон дозволить регулятору запобігти надмірним коливанням обмінного курсу і одночасно поповнити міжнародні резерви.
Як повідомляв УНІАН, чиста купівля валюти за результатами валютних аукціонів Національного банку України з початку 2016 року станом на 29 грудня становила 1,55 млрд дол.