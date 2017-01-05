Гройсман розповів про бюджет-2017 та багатостраждальну спецконфіскацію

Уряд з метою збереження збалансованості бюджету на 2017 рік заклав до нього лише 12 млрд грн із 40 млрд грн передбачуваної спецконфіскації заарештованих коштів режиму Януковича через невизначені перспективи ухвалення Верховною Радою закону про зарахування цих коштів до бюджету.

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Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів із посиланням на прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

«Зверніть увагу, ми заклали порівняно незначний ресурс: якщо сума спецконфіскації приблизно 40 млрд грн, то лише 12 із них ми заклали до бюджету як компенсацію його дефіциту. При цьому ми оптимістично дивимося на перспективу спецконфіскації. Час іде, правова система підходить до цього моменту, тому всі кошти мають бути повернені туди, звідки вони були вкрадені. А вони були вкрадені з бюджету, й ці кошти повинні слугувати державі й людям», - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, забезпечити часткове покриття дефіциту бюджету допоможе й реформа митниці.

«Так, там ще далеко до якісного наведення порядку, але вже ті перші кроки, які ми зробили, дозволили в серпні (2016 року - УНІАН) отримати 1 мільярд, а в подальшому вже 2-2,5 мільярда гривень перевиконання планів щомісяця отримувати до дохідної частини бюджету», - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман закликав парламент у січні повернутися до обговорення та ухвалення законодавства, що дозволяє вирішити питання спецконфіскації на користь держави коштів, вкрадених оточенням екс-президента Януковича в загальному обсязі 1,5 млрд дол.

Питання повернення конфіскованих коштів до бюджету обговорюється з 2014 року. В липні 2014 року Служба фінансового моніторингу України виявила 42 компанії-нерезидента, близькі до екс-президента Віктора Януковича, й заблокувала на рахунках 19 таких компаній 1,5 млрд дол. Арсеній Яценюк, який був на той час прем'єр-міністром, неодноразово закликав правоохоронців розпочати процедуру конфіскації цих коштів на користь держави якнайшвидше, однак вони так і не були повернуті.

У середині вересня 2016 року Кабмін вніс на розгляд парламенту оновлений проект закону про конфіскацію коштів і розраховував на конструктивну й результативну дискусію щодо законопроекту, а також подальше його ухвалення. Більш того, новий прем'єр - Володимир Гройсман - зазначав, що блокування Верховною Радою процесу повернення в Україну вкрадених попередньою владою активів призведе до того, що їх буде втрачено назавжди.

Однак питання досі залишається невирішеним.