Гривня на міжбанку зміцнилася до 26,33 за долар

У четвер, 5 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,25/26,33 гривні/долар проти 26,60/26,67 гривні/долар на відкритті торгів, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,5363/27,6201 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4371/0,4394 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 14:00 встановився на рівні 26,2856 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 154 угоди на суму 71,28 мільйона доларів.