Мінекономрозвитку назвало плюси зниження граничного рівня готівкових розрахунків в три рази

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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«Детінізація відбуватиметься в результаті зменшення можливостей легалізації доходів (сумнівних або незаконних), зокрема, шляхом операцій з придбання та продажу цінностей, нерухомості, послуг високої вартості. Крім того, таке обмеження сприятиме істотному зменшенню готівки в обігу в межах обсягів, що перевищують поточні потреби споживача», - йдеться в повідомленні.

При цьому в Мінекономрозвитку відзначили, що у разі оцінки рівня тіньової економіки за монетарним методом ефект від рішення НБУ може становити до 4% ВВП.

«Рішення не торкнеться інтересів простих людей, оскільки більш як 90% щоденних витрат українців сьогодні становлять менше 50 тис. грн. При цьому нам вдасться оздоровити економіку і фінансову систему України, що дозволить уникнути банківських шоків у майбутньому. Вплив такого рішення на детінізацію також важко переоцінити», - передає прес-служба Мінекономрозвитку слова міністра Степана Кубіва.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України прийняв рішення з 4 січня знизити граничний рівень готівкових розрахунків на добу утричі - з 150 тис. до 50 тис. грн.

З 1 вересня 2013 року в Україні діяли обмеження максимальної суми готівкових розрахунків на рівні 10 тис. грн - для розрахунків підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня, 150 тис. грн - для розрахунків фізичних осіб з підприємствами (підприємцями) протягом одного дня за товари (роботи, послуги) і між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному засвідченню.