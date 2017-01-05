Гривня за день зміцнилася на 32 копійки - до 26,35 за долар

У четвер, 5 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,26/26,35 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,6806/27,7755 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4420/0,4436 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,2867 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 482 угоди на суму 411,56 мільйона доларів.