Міжнародні резерви України у 2016 році зросли на 17% - до 15,539 мільярда доларів, повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, за грудень резерви зросли на 1,8%.

Згідно з повідомленням, зростання резервів в грудні забезпечений розміщенням ОВДП, номінованих у доларах США на суму 550,4 мільйона доларів, а також 55,1 мільйона євро макрофінансової допомоги від Європейської комісії.

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Разом з тим кошти з резервів були спрямовані на платежі уряду з обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті.

Загалом за минулий рік міжнародні резерви зросли на 2,2 мільярда доларів США.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 грудня 2016 року становили 15,271 мільярда доларів США, що на 1,6% менше показника на 1 листопада.

У 2015 році золотовалютні резерви України зросли на 77%, або на 5,767 мільярда доларів, – до 13,3 мільярда доларів на 1 січня 2016 року.