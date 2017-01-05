Міжнародні резерви України у 2016 році зросли на 17%
Загалом за минулий рік міжнародні резерви зросли на 2,2 мільярда доларів США.
Міжнародні резерви України у 2016 році зросли на 17% - до 15,539 мільярда доларів, повідомляється на сайті Національного банку України.
За даними НБУ, за грудень резерви зросли на 1,8%.
Згідно з повідомленням, зростання резервів в грудні забезпечений розміщенням ОВДП, номінованих у доларах США на суму 550,4 мільйона доларів, а також 55,1 мільйона євро макрофінансової допомоги від Європейської комісії.
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Разом з тим кошти з резервів були спрямовані на платежі уряду з обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті.
Загалом за минулий рік міжнародні резерви зросли на 2,2 мільярда доларів США.
Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 грудня 2016 року становили 15,271 мільярда доларів США, що на 1,6% менше показника на 1 листопада.
У 2015 році золотовалютні резерви України зросли на 77%, або на 5,767 мільярда доларів, – до 13,3 мільярда доларів на 1 січня 2016 року.