Трамп пригрозив Toyota великими податками через завод в Мексиці

Про це обраний президент США Дональд Трамп заявив у своєму мікроблозі в Twitter.

"Toyota Motor повідомила про те, що побудує новий завод в мексиканському місті Баха, щоб конструювати там автомобілі Corolla для США", - написав він, зазначивши, що у Toyota "нічого не вийде".

"Будуйте завод у США або платите великі податки на кордоні", - сказав Трамп.

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Як зазначає Reuters, про плани побудувати завод в Мексиці Toyota оголосила в квітні 2015 року. Оперативно отримати коментар від виробника автомобілів агентству не вдалося.

Напередодні інший найбільший виробник автомобілів Ford відмовився будувати завод в Мексиці після критики Дональда Трампа. CEO Ford Марк Філдс, пояснюючи рішення відмовитися від заводу, заявив, що це пов'язано не тільки з "ознакою довіри" Трампу, але і з тим, що невеликі машини, які планувалося виробляти в Мексиці, могли не користуватися попитом в США.