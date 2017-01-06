Нацбанк для підтримки гривні сьогодні знову продаватиме долари

Національний банк України вперше цього року оголосив аукціон із продажу валюти обсягом до 70 мільйонів доларів, тоді як раніше він кілька днів поспіль скуповував валюту на міжбанку.

Згідно з повідомленням на сайті регулятора, заявки банків на купівлю валюти приймаються до 11:30.

Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні, 6 січня, на 11:00 встановилися на рівні 26,65/27,05 гривні/долар.

Середньозважений курс на міжбанку, за даними НБУ, на цей час встановився на рівні 26,8740 гривні/долар.