Гривня на міжбанку подешевшала одразу на 80 копійок

У п'ятницю, 6 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,90/27,15 гривні/долар проти 26,26/26,36 гривні/долар на відкритті торгів, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,1640/28,5849 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4371/0,4394 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 11:30 встановився на рівні 26,9904 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 26 угод на суму 11,48 мільйона доларів.