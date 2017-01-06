В Україні стало в 4,5 раза більше шахрайських сайтів для крадіжки даних про платіжні картки

Кількість виявлених за 2016 рік "фішингових" сайтів, незаконно збирають дані про банківські карти під приводом надання неіснуючих послуг в Україні зросла в 4,5 рази в порівнянні з 2015 роком – до 174 веб-ресурсів.

Про це УНІАН повідомили в Українській міжбанківській асоціації членів платіжних систем "ЕМА", що об'єднує українські банки, платіжні системи та процесингові центри.

За інформацією асоціації, в 2016 році 90 з 174 "фішингових" сайтів пропонували користувачам поповнити мобільні телефони через Інтернет, 54 – здійснювали грошові перекази з картки на картку, а 28 шахрайських веб-ресурсів пропонували обидві послуги.

Згідно з повідомленням, мета створення злочинцями "фішингових" веб-ресурсів одна - змусити користувача залишити реквізити своєї банківської картки.

"Для цього на шахрайському сайті створюється платіжна форма, в яку бажає поповнити мобільний або зробити грошовий переказ вносить дані своєї картки. Операція може мати успіху, але реквізити картки залишаються в руках шахраїв", - зазначають в асоціації.

Згідно з дослідженням, часто "фішингові" сайти імітують українську електронну платіжну систему "Портмоне" (Portmone.com). Так, у 2016 році фахівцями асоціації було виявлено 62 підробки веб-ресурсу "Портмоне".

За даними асоціації, в 2017 році вже виявлено два "фішингових" сайту, які надавали неіснуючі послуги поповнення мобільного телефону.

Фахівці асоціації закликають банківських клієнтів уникати використання неперевірених веб-ресурсів для здійснення будь-яких електронних платежів. Зокрема, клієнтам доцільно використовувати офіційний сайт компанії, що надає послуги, звертати увагу на наявність безпечного протоколу з'єднання https, а також уважно перевіряти домен і написання адреси сайту і не переходити за посиланнями в спливаючих вікнах, де пропонується ввести дані платіжної карти.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЕМА, в першому кварталі 2015 року було виявлено 2 "фішингових" сайту, у другому – 12, в третьому – 9, у четвертому – 15 і тільки за один місяць, січень 2016 року, було виявлено 47 таких сайтів.

В Україні діє Національна програма сприяння безпеці електронних платежів і карткових розрахунків за сприяння Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЕМА та за підтримки посольства США.

Програма передбачає підвищення рівня знань користувачів платіжних карт, удосконалення законодавства, поліпшення якості співпраці між правоохоронцями, банками та судовими інстанціями.

Ініціативу підтримали Національна поліція, Національний банк та компанія Visa.