На підтримку гривні: НБУ продав банкам більше 55 мільйонів доларів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 6 січня, продав банкам 55,2 мільйона доларів.

Як повідомляється на сайті НБУ, загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах склав 63,5 мільйона доларів, середньозважений курс аукціону – 26,9768 гривні/долар.

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За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до 14:00 встановився на рівні 27,0098 гривні/долар, учасники ринку уклали 412 угод на суму 241,9 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк вперше цього року оголосив аукціон з продажу валюти обсягом до 70 мільйонів доларів, тоді як раніше він кілька днів поспіль скуповував валюту на міжбанку.

Сьогодні, 6 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,90/27,15 гривні/долар проти 26,26/26,36 гривні/долар на відкритті торгів.