Зростання цін в Україні минулого року становило 12,4%

Інфляція в Україні в 2016 році (грудень 2016 року до грудня 2015 року) знизилася до 12,4% порівняно з інфляцією 43,3% в 2015 році, і досягла мінімального значення за останні 2 роки, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

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Інфляція в грудні 2016 року, порівняно з листопадом 2016 року сповільнилася до 0,9% з 1,8%, зафіксованих місяцем раніше.

Згідно з наведеними даними, за рік найбільше зросли ціни на гарячу воду та опалення – на 88%, електроенергію – на 60%, олію – на 29,6%, молоко – на 23,3%, алкогольні напої – на 22,5%.

У річному вираженні зниження цін зафіксоване на овочі-на 28,6%, яйця – 9,6%, фрукти – 6,5%.

Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в 2015 році (грудень 2015 року до грудня 2014 року) зросла до 43,3% порівняно з інфляцією 24,9% у 2014 році, і досягла максимального значення за останні 20 років.

У 2014 році споживчі ціни в Україні зросли на 24,9%.