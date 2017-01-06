Різдвяний "подарунок" від гривні: опустилася на міжбанку до 27,20 за долар
17:00, 06 січня 2017Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,5444/28,7531 грн/євро.
Ілюстрація REUTERS
У п'ятницю, 6 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 27,00/27,20 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 28,5444/28,7531 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4544/0,4581 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 27,0209 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 476 угод на суму 267,66 млн дол.
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