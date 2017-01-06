Російський бізнесмен збільшив свою частку в "Першому інвестиційному банку"

Згідно з оновленою структурою власності банку станом на 15 грудня 2016 року, розміщеною на сайті Національного банку України, акціонерами банку також є Олександр Шандрук (опосередкована участь 8,7%), професійний пенсійний фонд незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України (пряма участь 4,5826%), а також 13 фізичних осіб, які володіють незначними частками в капіталі банку.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в третьому кварталі 2016 року погодив придбання істотної участі в капіталі п'яти банків. Регулятор погодив Юлію, Василя й Олега Бойка як власників істотної участі «Кредит Оптима Банку», Євгена Гінера – «Першого інвестиційного банку», Стефана Пола Пінтера – «Комерційного індустріального банку».

У листопаді 2016 року стало відомо, що Гінер став власником 52,93% акцій «Першого інвестиційного банку».