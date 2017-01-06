Базова інфляція в Україні за підсумками року становить 5,8%

Базова інфляція в Україні в грудні 2016 року порівняно з попереднім місяцем становить 0% після інфляції 0,5% у листопаді.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у річному вираженні, до грудня 2015 року, базова інфляція в грудні 2016 року становить 5,8%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в 2016 році (грудень 2016 року до грудня 2015 року) знизилася до 12,4% порівняно з інфляцією 43,3% у 2015 році і досягла мінімального значення за останні 2 роки.