Нацбанк опустив офіційну гривню нижче 27 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 10 січня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2702.0929 (6 січня – 2628.6719)

100 EUR – 2861.2462 (6 січня – 2760.3684)

10 RUR – 4.4547 (6 січня – 4.3337)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 6 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,00/27,20 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,5444/28,7531 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4544/0,4581 грн/рубль.