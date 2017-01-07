У Києві ліквідували "конверт" з обігом у 136 мільйонів

Співробітники столичної податкової міліції ліквідували конвертаційний центр, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки м. Києва з формування незаконних валових витрат та переведення безготівкових коштів у готівку.

Як повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України, також встановлено 4 особи (організатора, бухгалтера, юриста та кур’єра), які забезпечували функціонування "організації".

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"Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів протягом 2015-2016 років із використанням реквізитів транзитно-конвертаційних підприємств склав понад 136 млн грн. Таким чином державі нанесено збитків у вигляді несплати податків на загальну суму понад 22 млн грн", - повідомили у ДФС.

Діяльність конвертцентру було припинено в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

"Конверт" діяв за наступною схемою: безготівкові грошові кошти підприємств реального сектору економіки надходили на рахунки транзитно-конвертаційних фірм у вигляді оплати за роботи, товари, послуги. В подальшому грошові кошти конвертувались у готівку за винагороду у розмірі 11-13%. Податковий кредит транзитно-конвертаційних фірм формувався від підприємств-імпортерів, які здійснюють реалізацію імпортованої продукції на території України за готівкові кошти, а документи продавались за 0,5% конвертаційно-транзитним групам.

Грошові кошти знімались кур’єром готівкою через банкомати та каси банків, з рахунків, які були оформлені на фізичних осіб - учасників конвертцентру.

Незаконно проконвертована готівка разом із підробленими первинними документами передавалась клієнтам – посадовим особам підприємств реального сектору економіки.

На 43 розрахункові рахунки транзитно-конвертаційних підприємств із залишком коштів 1,5 млн грн. накладено арешт. Тривають слідчі дії.