Генпрокуратура минулого року повернула через суди 9 мільярдів - Луценко

За позовами Генеральної прокуратури України громадянам та державі у 2016 році повернуто 9 мільярдів гривень.

Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожЛуценко про роботу в 2017 році: "У нас будуть гарячими січень і лютий, це я вам точно обіцяю"

"За позовами ГПУ на користь громадян та держави в 2016 році присуджено 15,5 мільярда гривень. Реально повернуто за рік 9 мільярдів гривень. Скасовано майже тисячу незаконних судових рішень, чим попереджено втрати держави на 2,3 мільярда гривень", - написав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, за участі прокурорів у 2016 році ухвалено 70 тисяч рішень в судах.

Це означає, що прокуратура відсудила на користь держави і громад 15,5 мільярда гривень, з яких майже 9 мільярдів уже заплачено.