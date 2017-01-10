НБУ сьогодні на аукціоні продасть до 100 мільйонів доларів

Національний банк України вдруге у поточному році оголосив аукціон з продажу валюти підвищеним обсягом до 100 мільйонів доларів.

Згідно з повідомленням на сайті регулятора, заявки банків на купівлю валюти приймаються до 11:30.

Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні, 10 січня, до 11:00 встановилися на рівні 27,10/27,30 гривні/долар.

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За даними НБУ, до цього часу операції на міжбанку не проводилися.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк на 10 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2702.0929 (6 січня – 2628.6719)

100 EUR – 2861.2462 (6 січня – 2760.3684)

10 RUR – 4.4547 (6 січня – 4.3337)

Також котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів 6 січня встановилися на рівні 27,00/27,20 гривні/долар.