Націоналізація "Приватбанку" дала третину приросту держборгу в 2016 році - експерт

Державний і гарантований державою борг України за підсумками 2016 року виріс до 71 мільярда доларів, або близько 82% ВВП, у тому числі докапіталізація "Приватбанку" в результаті його націоналізації дала більше третини зростання боргу.

Про це йдеться у звіті аналітичної групи Case Ukraine, опублікованому в соцмережі Facebook.

Експерти нагадали, що Міністерство фінансів відзвітувало про скорочення держборгу в листопаді на 1,2% - до 67,54 мільярда доларів, проте в грудні уряд ухвалив рішення про націоналізацію найбільшого банку України "Приватбанку" та його докапіталізації, для чого було випущено 107 мільярдів гривень ОВДП.

"Насправді борг зріс, і, за нашими оцінками, на кінець грудня становив близько 82% ВВП (приблизно 71 мільярд доларів). Всього за рік борг зріс приблизно на 300 мільярдів гривень. Найістотніші частки цього приросту: позика МВФ на 1 мільярд доларів, розміщення єврооблігацій на 1 мільярд доларів. Докапіталізація "Приватбанку" дала більше третини зростання боргу в минулому році", - наголошується в звіті.

За оцінками Case Ukraine, така тенденція означає, що зобов'язання кожного працюючого українця за 2016 зросли на 20,5 тисячі гривень – до 116,7 тисячі гривень, у тому числі на "ПриватБанк" у цій сумі припадає 6,6 тисячі гривень.

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Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець листопада 2016 року склала 67,54 мільярда доларів, що на 1,2% менше показника на початок місяця.

У гривневому еквіваленті загальна сума державного та гарантованого державою боргу на кінець листопада склала 1,729 трильйона гривень, що на 0,8% менше показника на початок місяця.

У січні-листопаді сума державного і гарантованого державою боргу в доларовому еквіваленті виросла на 3,1%, у гривневому еквіваленті – на 9,96%.

У державному бюджеті України на 2016 рік граничний рівень державного і гарантованого державою боргу на кінець року встановлено в розмірі 1,946 трильйона гривень.