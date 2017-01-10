Розенко повідомив, скільки коштуватиме осучаснення пенсій цього року

На осучаснення пенсій громадянам України в 2017 році потрібні додаткові 30-40 мільярдів гривень, сказав віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко в ефірі "Радіо Свобода".

"Для осучаснення пенсій додатково потрібно 30-40 мільярдів гривень",- цитує Розенко прес-служба Міністерства соціальної політики.

Читайте такожКабмін розраховує зробити Пенсійний фонд бездотаційним - Гройсман

Він зазначив, що уряд розраховує, що підвищення мінімальної заробітної плати до 3 200 гривень дасть додатковий ресурс на вирівнювання соціальної справедливості.

"Ми дуже розраховуємо, що підвищення мінімальної заробітної плати дасть додатковий ресурс Пенсійному фонду, який ми використовуємо для вирівнювання ситуації та відновлення справедливості в пенсійному забезпеченні", - цитує Розенко прес-служба відомства.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року віце-прем'єр заявляв, що осучаснення пенсій громадянам України, заплановане урядом на 2017 рік, може торкнутися 5 мільйонів пенсіонерів.