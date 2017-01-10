Рятуючи гривню: НБУ сьогодні продав банкам $51 мільйон

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 10 січня, продав банкам 51 мільйон доларів.

Як повідомляється на сайті НБУ, загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах склав 57,3 мільйона доларів, середньозважений курс аукціону – 27,1396 гривні/долар.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 27,2565 гривні/долар, учасники ринку уклали 44 угоди на суму 23,2 мільйона доларів.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України вдруге поточного року оголосив аукціон з продажу валюти підвищеним обсягом до 100 мільйонів доларів.

Згідно з повідомленням на сайті регулятора, заявки банків на купівлю валюти приймалися до 11:30.