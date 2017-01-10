Гривня на міжбанку після ранкового зміцнення знову опустилася до 27,20 за долар

У вівторок, 10 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,10/27,20 гривні/долар проти 26,26/26,36 гривні/долар на відкритті торгів, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,7016/28,7993 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4514/0,4535 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 27,2069 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 190 угод на суму 61,42 мільйона доларів.