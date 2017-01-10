Турецька ліра оновила історичний мінімум до долара

Курс турецької ліри до долара США впав до історичного мінімуму, досягнувши 3,77 ліри за долар, свідчать дані торгів.

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При цьому курс євро до турецької валюти також поставив рекорд, пробивши позначку в 4 ліри, і станом на середину дня він становив 4,0045 ліри за євро, передає Прайм.

Експерти пов'язують падіння ліри з політичною невизначеністю в країні через планований перехід до президентської системи, нестабільну ситуацію в регіоні, очікування негативних прогнозів міжнародних рейтингових агентств щодо Туреччини, а також із загальносвітовою тенденцією зміцнення долара до світових валют.

Темпи падіння турецької національної валюти до долара є рекордними з 2003 року — за останні два місяці ліра впала до долара більш ніж на 15%.