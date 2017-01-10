"Мінімалка" 3200: Кабмін хоче створити групи для контролю за виконанням закону про підвищення зарплати

Уряд України планує сформувати в регіонах країни міжвідомчі робочі групи для моніторингу ситуації з виконанням рішення Кабміну про підвищення заробітної плати до 3200 грн.

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Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко під час засідання міжвідомчої робочої групи щодо забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці.

«Аналогічні міжвідомчі робочі групи мають бути створені на рівні кожної області. Робочу групу має очолити людина за посадою не нижче заступника голови ОДА», - цитує Розенка прес-служба віце-прем'єра.

За його словами, такі робочі групи реагуватимуть на скарги громадян щодо невиконання рішення уряду про підвищення мінімального рівня оплати праці до 3200 грн.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня минулого року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пригрозив представникам бізнесу штрафами у сотні тисяч гривень за ухилення від виконання вимог законодавства щодо підвищення мінімальної заробітної плати.

На початку грудня Верховна Рада України ухвалила розроблений Кабінетом міністрів закон про підвищення з 1 січня 2017 року мінімальної зарплати вдвічі – до 3200 грн.