Нацбанк продовжує опускати офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 11 січня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2718.6833 (10 січня – 2702.0929)

100 EUR – 2872.8326 (10 січня – 2861.2462)

10 RUR – 4.5347 (10 січня – 4.4547)

У вівторок, 10 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,10/27,20 грн/дол., повідомив УНІАН ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро на рівні 28,7097/28,8156 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4517/0,4531 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,1868 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 374 угоди на суму 262,22 млн дол.