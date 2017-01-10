Резервний фонд Росії за рік скоротився майже в 4 рази

Сукупний обсяг Резервного фонду РФ на 1 січня 2017 року становив 972,13 млрд руб., що еквівалентно $16,03 млрд. Такі дані наводяться в повідомленні Мінфіну РФ.

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Нагадаємо, що на 1 грудня 2016 року обсяг фонду становив 2 трлн 32,7 млрд руб. Таким чином, за минулий місяць він зменшився на 1 трлн 60,57 млрд руб. або на 52,2%, передає Росбалт.

Як пояснили в міністерстві, у грудні, згідно із законом «Про федеральний бюджет на 2016 рік» та наказом Мінфіну від 30 листопада 2016 року, частина коштів Резервного фонду в іноземній валюті з рахунків в Банку Росії в сумах $6,87 млрд, 6,44 млрд євро і 1,21 млрд фунтів стерлінгів була реалізована за 966,90 млрд руб., а виручені кошти зараховані на єдиний рахунок федерального бюджету».

В цілому за минулий рік Резервний фонд «схуд» у 3,75 раза — з 3 трлн 640,57 млрд руб. на 1 січня 2016 року.

При цьому сукупний обсяг Фонду національного добробуту (ФНБ) на 1 січня 2017 року дорівнював 4 трлн 359,16 млрд руб. ($71,87 млрд).

Зазначимо, що на 1 грудня минулого року розмір фонду становив 4 трлн 628,09 млрд руб. Таким чином, за минулий місяць він скоротився в рублевому еквіваленті на 268,93 млрд руб. або 5,8%.

В цілому за 2016 рік обсяг ФНБ зменшився на 16,6% — до 5 трлн 227,18 млрд руб. на 1 січня 2016 року.

За законом про федеральний бюджет на 2016 рік, прогнозований обсяг Резервного фонду на кінець року повинен був становити трохи більше 1 трлн руб. Прогноз щодо Фонду національного добробуту — 4,66 трлн руб.