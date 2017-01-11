У банківській системі Росії запаси готівкової валюти впали до 4-річного мінімуму

Запаси готівкової іноземної валюти у банківській системі Росії падають сьомий квартал поспіль. Про це повідомляється на сайті Центробанку РФ.

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У жовтні російські банки тримали касові залишки в іноземній валюті на суму $5,438 млрд. Це на $1,1 млрд менше, ніж в кінці червня, і на $1,7 млрд нижче значень початку року, пише Росбалт.

Порівняно з минулим роком валютні запаси російських банків впали в 3,2 раза. В результаті показник, зафіксований ЦБ на кінець третього кварталу, виявився рекордно низьким більш ніж за 4 роки.

Крім того, повідомляється, що у вересні громадяни купили в обмінниках $6,1 млрд, у жовтні — $6,6 млрд. Чистий попит (з урахуванням проданої валюти) становив $2,2 млрд і $2,8 млрд відповідно, два місяці поспіль встановлюючи рекорди з грудня 2014 року. За 10 місяців обсяги скупки досягли $7,2 млрд, перевищивши показник минулого року на 110%.