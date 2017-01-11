НБУ визнав "Платинум банк" неплатоспроможним

Національний банк України прийняв рішення про віднесення до неплатоспроможних «Платинум Банку», який в Україні входить у другу двадцятку за обсягом активів.

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Як повідомляється на сайті регулятора, «Платинум Банк» за результатами діагностичного обстеження у 2016 році мав забезпечити позитивне значення регулятивного капіталу станом на 1 січня 2017 року.

«Станом на 1 січня банк не досяг позитивного значення капіталу. З огляду на вищевикладене, правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення «Платинум Банку» до категорії неплатоспроможних.

При цьому регулятор зазначив, що протягом 2016 року керівництво та власники істотної участі у банку вживали заходів для виконання вимог щодо докапіталізації. Зокрема, шляхом погашення кредитів позичальників - пов'язаних осіб, надання безповоротної фінансової допомоги від акціонера, збільшення обсягу забезпечення за кредитами.

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За оцінками НБУ, 97%, або 197 тис. вкладників банку отримають свої вклади у повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму у 200 тис. грн. Клієнти з більш високими сумами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої фондом. У цілому Фонд гарантування забезпечить виплати обсягом близько 4,8 млрд грн.

Також повідомляється, що станом на 10 січня 2017 року НБУ визнає фізичними особами - власниками істотної участі в «Платинум Банку» Бориса Кауфмана і Григорія Гуртового з урахуванням їх значного впливу на управління і діяльність банку, при цьому на сьогодні регулятор не погоджував Кауфману придбання акцій банку через відсутність відповідного дозволу Антимонопольного комітету.

Раніше, 29 грудня 2016 року, Нацбанк попереджав, що визнає неплатоспроможними банки другої двадцятки, які на 1 січня 2017 роки не забезпечать досягнення позитивного значення достатності капіталу.

У цей самий день, 29 грудня, «Платинум Банк» заявив про докапіталізацію на 120 млн грн.

Довідка УНІАН. «Платинум банк» (раніше - «Міжнародний іпотечний банк») працює на ринку України з 2005 року.

Згідно з даними звітності НБУ на 1 жовтня 2016 року, за обсягом активів банк обіймав 22-е місце серед 100 діючих в Україні банків.

«Платинум Банк» став першою у цьому році фінустановою, яку НБУ визнав неплатоспроможною.

У 2014-2016 році регулятор прийняв аналогічні рішення щодо 81 банку.