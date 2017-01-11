Мінфін на першому в цьому році ОВДП-аукціоні позичив 130 мільйонів гривень

Міністерство фінансів України на першому у цьому році щотижневому плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 10 січня залучило до державного бюджету 129,58 млн грн.

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За інформацією на сайті міністерства, під час торгів отримано 69,41 млн грн у результаті розміщення гривневих облігацій терміном обігу 1 рік із середньозваженою дохідністю 15,3% річних і 60,17 млн грн – у результаті облігацій терміном 2 роки з прибутковістю 15,5% річних .

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів в першому кварталі 2017 року планує провести 12 ОВДП-аукціонів, на кожному з яких планує розміщення гривневих облігацій термінами обігу 3, 6, 9 і 12 місяців. Крім того, двічі на місяць e січні і лютому і тричі - e березні заплановано розміщення паперів e національній валюті термінами обігу 2-3 роки. Плани з розміщення валютних облігацій у графіку Мінфіну поки відсутні.