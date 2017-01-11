Світовий банк: економіка України цього року зросте на 2%
10:15, 11 січня 2017Фінанси
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У банку відзначають, що ВВП України зростатиме на тлі поліпшення справ у сфері безпеки та результативності проведених реформ.
Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України / Фото УНІАН
Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України в 2017 році на рівні 2%, відзначивши при цьому прогрес у реформуванні системи державних фінансів, боргової політики, реформуванні енергетичного та банківського секторів.
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Про це йдеться в доповіді Світового банку «Глобальні економічні перспективи».
«ВВП України зростатиме на тлі покращення справ у сфері безпеки та результативності проведених реформ. Зростання в 2017 році очікується на рівні 2%, що є незмінним порівняно з прогнозами червня 2016 року», - йдеться в документі.
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