"Динамо" відкликало позов до НБУ і Приватбанку

Футбольний клуб "Динамо" 28 грудня 2016 року подав прохання про відкликання позовних вимог до НБУ, ФГВФО і тимчасового адміністратора Приватбанку Наталії Соловйової.

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Про це пише Finclub.

Як повідомляється, 29 грудня 2016 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив це прохання про відкликання позову.

Нагадаємо, що 28 грудня 2016 року ФК "Динамо" через суд вимагав скасувати рішення комісії Нацбанку від 13 грудня 2016 року, яким товариство визнано пов'язаною особою з націоналізованим Приватбанком, у зв'язку з чим були списані грошові кошти клубу.

Крім того, "Динамо" вимагає визнати протиправним та скасувати наказ тимчасового адміністратора Приватбанку Наталії Соловйової від 20 грудня №22 в частині, яка стосується прав та інтересів "Динамо Київ".

Також прийняти рішення щодо зупинення/блокування/припинення або іншого обмеження видаткових готівкових та/або безготівкових операцій за поточними, депозитними, кореспондентським чи іншими рахунками у Приватбанку.

Засідання у цій справі мало б відбутися 19 січня 2017 року.

"Динамо" продовжує працювати з Приватбанком в звичайному режимі. Ніяких проблем з обслуговуванням рахунків не було, якщо не рахувати кількох перших днів після оголошення про націоналізацію Приватбанку. Наголошуємо, що ФК "Динамо" (Київ) має повне та взаємне розуміння щодо всіх питань як з адміністрацією Приватбанку, так і з керівництвом НБУ", - стверджують у футбольному клубі.