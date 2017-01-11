Гройсман: підвищення зарплат українців - одне з ключових завдань уряду

Підвищення заробітних плат українців цього року є одним із ключових завдань уряду на цей рік, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи засідання уряду.

Читайте також"Мінімалка" 3200: Кабмін хоче створити групи для контролю за виконанням закону про підвищення зарплати

«Наше завдання на 2017 рік - зростання економіки та визначення умов для зростання зарплат українців. Є чіткі пріоритети по кожному міністерству, сьогодні, в січні, треба визначати план дій і концентрувати команди міністерств спільно з парламентом, щоб приймати ефективні рішення та забезпечувати розвиток, - сказав Гройсман. - І я досягну того, щоб кожен роботодавець оцінював роботу своїх працівників».

Гройсман нагадав, що уряд уже заклав основи зростання промислового виробництва та розвитку індустріального потенціалу країни, які дозволять роботодавцям забезпечити зростання їхніх доходів. Однак, разом із виробничим зростанням, необхідно забезпечити зростання доходів найманих працівників.

«Закликаю всіх, щоб ми питання зарплат тримали у фокусі весь 2017 рік», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, із 1 січня цього року в Україні набула чинності норма про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн. Додатковий обсяг видатків на забезпечення підвищення мінімальної зарплати, за оцінками уряду, становитиме 28 млрд грн. Крім того, з початку року набули чинності законодавчі норми, якими серед іншого передбачається введення штрафу за виплату зарплат «у конверті» у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.