"Я повідомлятиму країні, що відбувається з виплатою зарплат": Гройсман доручив Розенку створити групи моніторингу

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив віце-прем'єр-міністру Павлу Розенку сформувати спеціальні групи моніторингу ситуації з виплатою зарплат в Україні.

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Про це голова уряду сказав, відкриваючи засідання уряду.

«Я дав доручення віце-прем'єр-міністру Розенку створювати групи, які будуть моніторити ситуацію з виплатою зарплат - УНІАН), - сказав Гройсман. - Щотижня прошу інформувати мене щодо конкретних цифр, а я повідомлятиму країні, що відбувається з виплатою зарплат».

Гройсман звернув особливу увагу на ситуацію в приватному секторі, наголосивши, що неприпустимо сьогодні закривати очі на факти виплати зарплат у конвертах.

«Всі, хто отримує зарплати в конвертах, не отримають можливості на гідне пенсійне забезпечення», - сказав Гройсман. Він нагадав, що в Україні сьогодні понад 400 тис. осіб отримують пенсію на рівні 940 грн, що стало наслідком, зокрема, того, що тіньові зарплати не передбачають сплати єдиного соцвнеску та наповнення бюджету Пенсійного фонду.

Раніше Гройсман наголошував, що підвищення заробітних плат українців у поточному році є одним із ключових завдань уряду на цей рік. Гройсман нагадав, що уряд вже заклав підвалини зростання промислового виробництва і розвитку індустріального потенціалу країни, які дозволять роботодавцям забезпечити зростання їх доходів. Однак, поряд з виробничим зростанням, необхідно забезпечити зростання доходів найманих працівників.

З 1 січня поточного року в Україні набула чинності норма про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн. Додатковий обсяг видатків на забезпечення підвищення мінімальної зарплати, за оцінками уряду, становитиме 28 млрд грн. Крім того, з початку року набули чинності законодавчі норми, якими, серед іншого, передбачається введення штрафу за виплату зарплат «у конверті» у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.