СБ через Трампа знизив прогноз зростання світової економіки

Нинішня невизначеність щодо того, якою буде політика обраного президента США Дональда Трампа, відобразилася на прогнозах економістів Світового банку (СБ). За їхніми даними, 2017 року глобальне економічне зростання виявиться дещо нижчим, ніж очікувалося раніше. Про це йдеться в оприлюдненому піврічному звіті СБ, пише «Німецька хвиля».

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За прогнозами економістів СБ, у поточному році економічне зростання становитиме в глобальному вимірі 2,7 відсотка. Це на 0,1 процентного пункту менше порівняно з прогнозами на 2017 рік, оприлюдненими у червні 2016 року.

"Панує дедалі більше невизначеності щодо майбутнього бюджетного та торговельного курсу й міграційної та зовнішньої політики США", - зазначається в звіті. Утім, у СБ визнають, що деякі пропозиції Трампа могли б стимулювати розвиток економіки США та світу. Йдеться насамперед про плани щодо реалізації інфраструктурних проектів та інвестиційні задуми. Але водночас запропонована ним протекціоністська торговельна політика може дещо "загальмувати" світову економіку, вважають у СБ.

Через невизначеність експерти СБ також не актуалізували свій прогноз щодо економічного розвитку США на 2017 рік, що досить незвично. Раніше економісти банку очікували зростання економіки США в обсязі 2,2 відсотка після того, як 2016 року американська економіка додала 1,6 відсотка.

Для економічно розвинених країн експерти СБ прогнозують зростання в 1,8 відсотка. Економіка країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються, додасть 4,2 відсотка. Це відбудеться не останньою чергою через деяке подорожчання світових цін на сировину. Аналітики СБ очікують також, що економіка єврозони зросте на 1,5 відсотка.

Як повідомляв УНІАН, щодо України, то Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки в 2017 році на рівні 2 відсотків, відзначивши при цьому прогрес у реформуванні системи державних фінансів, боргової політики, реформуванні енергетичного та банківського секторів.