Україна втратила 3 мільйони робочих місць через окупацію Донбасу та Криму – міністр соцполітики

Україна за 2014-2015 роки втратила 3 млн робочих місць внаслідок конфлікту з Росією та окупації частини території Донбасу та Криму, повідомив на засіданні Кабінету міністрів міністр соціальної політики України Андрій Рева.

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«Зайнятість в Україні за цей період зменшилася на 3 млн робочих місць, тобто 3 млн громадян залишилися без роботи», - сказав він.

Рева також зазначив, що приріст зайнятості в попередні періоди відбувався за рахунок збільшення кількості робітників із некваліфікованою працею й сьогодні відсоток таких вакансій у структурі ринку праці України становить 30%.

Як повідомляв УНІАН, кількість офіційних безробітних в Україні, за даними Держстату, на листопад минулого року становила 337,9 тис. осіб.