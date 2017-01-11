Частка держсектора в економіці України становить 16% - Мінекономрозвитку

Частка державного сектора в економіці України в січні-вересні 2016 року становила 16,3%, практично не змінившись порівняно з аналогічним періодом 2015 року.

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Про це повідомляється в документі, оприлюдненому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

При цьому найбільшою частка держсектора є у науковій і технічній діяльності (66%), сільському, лісовому і рибному господарстві (53,3%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря (49,2%), транспорті та поштовій діяльності ( 27,6%), а також мистецтві та спорті (24,1%).

Згідно з документом, частка держави в активах країни становить 27,4%, а держсектор економіки генерує 14,6% чистого доходу.

Як повідомляв УНІАН, частка державного сектора в економіці України за підсумками січня-вересня 2015 року становила 16,2%.