"Я не збираюся утримувати безробітних, але збираюся дати людям роботу": Гройсман хоче змінити службу зайнятості

Про це голова уряду сказав у ході засідання уряду.

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Він підкреслив, що не має наміру «фінансувати службу зайнятості та утримувати безробітних», але зробить усе необхідне, щоб створювати нові робочі місця й надавати людям роботу та гідну зарплату.

«Я не збираюся утримувати службу зайнятості. Я не збираюся утримувати безробітних. Але я збираюся дати людям роботу й нормальну зарплату. Зміна цієї філософії має бути на порядку денному», - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба зайнятості за 9 місяців 2016 року працевлаштувала 571,5 тис. осіб, у тому числі 320,5 тис. безробітних, які перебували на обліку, що на 20 тис. осіб більше, ніж у січні-вересні 2015 року. На початок жовтня 2016 року на одне офіційне робоче місце претендували 6 безробітних. При цьому на ту ж дату 2015 року на одне робоче місце претендували 10 безробітних, а на початок січня 2016 року ця цифра становила 19 осіб.

Станом на 1 жовтня 2016 року кількість зареєстрованих службою безробітних становила 341,5 тис. осіб, із яких отримували допомогу по безробіттю 269,5 тис. осіб. Кількість вакансій у базі даних Державної служби зайнятості становила 56,9 тис. Також за звітний період 5,7 тис. осіб за підтримки Держслужби зайнятості відкрили власну справу.

Уряд закладає як макропоказник на 2017 рік рівень безробіття у 8,6%.