В Кабміні розповіли, скільки працюючих українців не платять внески до Пенсійного фонду

Про це сказав журналістам віце-прем'єр-міністр Павло Розенко після засідання уряду.

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«Це ненормально, коли у нас 18 млн зайнятих, а 11 млн платять до Пенсійного фонду внески, і то частину з них у неповному обсязі», - зазначив він.

За словами Розенка, така ситуація негативно впливає на можливість держави забезпечити гідні пенсії населенню.

«В Україні не буде великих пенсій у ситуації, коли майже половина працюючих людей не сплачують у повному обсязі соціальних внесків», - зазначив віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України розраховує почати осучаснення пенсій у першій половині 2017 року, для чого буде потрібно 40-50 млрд грн додаткового фінансового ресурсу, який можна буде залучити за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн з 1 січня.