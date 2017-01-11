Гривня поступилася долару ще кількома копійками
13:13, 11 січня 2017Фінанси
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Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 27,10/27,23 грн/дол.
Ілюстрація REUTERS
У середу, 11 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 27,10/27,23 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 28,5471/28,6813 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4503/0,4530 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 27,0444 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 174 угоди на суму 73,36 млн дол.
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