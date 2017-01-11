Компенсація українцям за втрату майна через російську окупацію розглядатиметься у рамках "Мінська" - Рева

Про це повідомив журналістам міністр соціальної політики Андрій Рева перед засіданням уряду в середу.

«Чинним законодавством це (компенсація за втрату або пошкодження майна в результаті окупації - УНІАН) не передбачено. Така проблема є, і вона вирішуватиметься у рамках Мінського процесу - окупація української території іноземним державою, в тому числі - питання з майновими правами наших громадян, які були порушені через окупацію», - сказав він.

Також Рева повідомив, що уряд незабаром затвердить план своєї діяльності, який чітко визначить пріоритети соціального захисту населення в умовах військової агресії і зниження рівня життя.

Як повідомляв УНІАН, лідери держав «нормандського формату» - України, Німеччини, Франції та РФ на зустрічі в Берліні 19 жовтня минулого року домовилися про розробку «дорожньої карти» з виконання Мінських угод по Донбасу.

Читайте такожУ Мінсоцполітики розповіли, коли вирішиться питання підвищення пенсійного віку

29 листопада в Мінську відбулася зустріч очільників МЗС у «нормандському форматі» для обговорення цієї «дорожньої карти». За підсумками зустрічі міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що дискусія про «дорожню карту» була короткою, тому що російська сторона не погоджується на ключові пріоритети України. За словами Клімкіна, під час переговорів не вдалося досягти згоди з жодного питання.

Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ернст Райхель констатував, що Україна і Російська Федерація не мають згоди щодо послідовності кроків з виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Раніше заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко повідомляв, що Україна оцінює свої втрати від російської військової агресії на Донеччині у 20% ВВП.