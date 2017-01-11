У Кабміні назвали терміни та умову осучаснення пенсій

Кабінет міністрів України розраховує розпочати осучаснення пенсій у першій половині 2017 року, для чого буде потрібно 40-50 мільярдів гривень додаткового фінансового ресурсу, який можна буде залучити за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень з 1 січня.

Про це повідомив журналістам віце-прем'єр-міністр Павло Розенко після засідання уряду в середу.

"Ми хочемо почати (осучаснення пенсій – УНІАН) раніше. Нам потрібен місяць-два, щоб зрозуміти, залучимо ми додатковий ресурс", – сказав міністр, відповідаючи на питання про те, чи планує уряд осучаснювати пенсії у другій половині 2017 року.

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За словами Розенка, всі механізми якісного зміни пенсійної системи України вже розроблено і подальша їх імплементація залежить виключно від залучення коштів.

"Щоб провести осучаснення пенсій, нам необхідний додатковий ресурс у 40-50 мільярдів гривень. Всі механізми, схеми осучаснення пенсій є, є чітке розуміння, є законодавчі акти, все готово. Немає лише одного – додаткового ресурсу Пенсійного фонду. Ми сподіваємося, що отримаємо додатковий ефект від підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень", – наголосив Розенко.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року віце-прем'єр заявив, що осучаснення пенсій громадян України, заплановане урядом на 2017 рік, може торкнутися 5 мільйонів пенсіонерів.