S&P знизило рейтинги Приватбанку до рівня "SD - вибірковий дефолт

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинги найбільшого банку України "Приватбанку" до рівня "SD" (вибірковий дефолт) у зв'язку з примусовою конвертацією євробондів банку капітал після націоналізації фінустанови.

"Відсутність інформації про дефолт по інших зобов'язаннях "Приватбанку" ми розглядаємо конвертацію боргу в капітал як вибірковий дефолт (selective default - SD). У зв'язку з цим ми знижуємо рейтинги "Приватбанку" з "R" ("під наглядом органів державного регулювання") до "SD", - йдеться в прес-релізі агентства.

При цьому, як зазначає S&P, перегляд рейтингів можливий при отриманні достатніх даних для оцінки кредитоспроможності фінустанови після проведення урядом її докапіталізації.

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Довідка УНІАН. "ПриватБанк" (Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів.

Кабінет міністрів 18 грудня прийняв рішення націоналізувати банк, керуючись підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони україни за пропозицією Національного банку України.

Після рішення про націоналізацію "ПриватБанк" замінив зобов'язання за облігаціями трьох серій на 595 мільйонів доларів перед спеціальною компанією (SPV, Великобританія) на акції додаткової емісії.